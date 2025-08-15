Hajduk je ispao od momčadi koja vrijedi manje od Vukovara

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk je ispao u trećem pretkolu Konferencijske lige od albanskog Dinamo Cityja iz Tirane.

Nakon što je domaćin na Poljudu u prvoj utakmici pobijedio 2:1, albanska momčad je u uzvratu slavila 3:1 nakon produžetaka i izbacila Hajduk, koji će tako i ove sezone ostati bez nastupa u europskim skupinama.

Ishod utakmice predstavlja veliko iznenađenje. Hajduk je prema kladionicama bio izrazit favorit, a prema podacima Transfermarkta, njegova momčad vrijedila je gotovo šest puta više od Dinama iz Tirane: 37,93 milijuna eura naspram 6,6 milijuna eura. Unatoč tome, albanski klub je izborio play-off protiv poljske Jagiellonije. Dinamo City ima tržišnu vrijednost manju od svih hrvatskih prvoligaša; jedini koji mu je blizu je Vukovar s procijenjenih 6,78 milijuna eura, koji se ove sezone prvi put probio u prvi rang hrvatskog nogometa.

Hajduk se može pohvaliti s dva igrača vrijedna po 5 milijuna eura – Marko Livaja i Rokas Pukštas, čija ukupna vrijednost nadmašuje cijelu momčad Dinama Cityja. Albanci imaju samo jednog igrača procijenjenog na milijun eura – napadača Batona Zabergju, koji je bio i strijelac u sinoćnjoj utakmici, dok je vrijednost svih ostalih igrača ispod milijun eura.