Garcia se drži provjerenih rješenja, evo s kojih 11 bi Hajduk trebao krenuti u Tirani

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Hajduka u četvrtak u 20:45 u Tirani igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja, u koju ulaze s prednošću 2:1 iz Splita.

Trener Gonzalo Garcia proteklog je vikenda u prvenstvenom susretu protiv Gorice (2:0) odmorio nekoliko ključnih igrača, što mu je omogućilo da momčad uoči puta u Albaniju bude svježa i spremna.

Protiv Gorice su s klupe krenuli Šimun Hrgović, Fran Karačić, Anthony Kalik, Bruno Durdov i Roko Brajković, dok su Marko Livaja i Ante Rebić bili izvan kadra zbog odrađivanja kazne iz prošle sezone. Umjesto njih, od prve minute su zaigrali Dario Melnjak, Niko Sigur, Bamba, Rokas Pukštas i Yassine Benrahou. Garcia je istaknuo da je Brajković u prednosti zbog odličnih trkačkih kapaciteta i presinga, dok Bamba trenira u vrhunskoj formi, pa su upravo njih dvojica zasad najbliže mjestu u početnoj postavi uz Livaju.

Za Tiranu se očekuje da Hajduk zaigra u formaciji 4-3-3, a najvjerojatniji sastav je:

Ivušić – Karačić, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Kalik, Pajaziti, Krovinović – Bamba, Livaja, Brajković.

Garcia nema previše dvojbi oko udarnih 11, a cilj je jasan – potvrditi prednost iz prve utakmice i izboriti prolazak u sljedeće pretkolo Konferencijske lige.