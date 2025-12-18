Fruk: Zaslužili smo ovo, puno nam znači što ćemo uzvrat igrati pred Armadom na Rujevici

Pobjedom su Riječani mogli osigurati plasman među osam najboljih i izravan ulazak u osminu finala, no do tog cilja nisu uspjeli doći. U doigravanju za osminu finala čeka ih jedan od dva moguća suparnika – poljska Jagiellonia ili ciparska Omonia – a konačni par bit će poznat nakon ždrijeba.

Šahtar je ovim bodom završio natjecanje na petom mjestu s 13 bodova te se izravno plasirao u osminu finala.

Utakmicu je prokomentirao najbolji igrač Rijeke, Toni Fruk: “Hvala na čestitkama, bila je teška utakmica i stvarno dobar protivnik, ali smo uzeli bod. Nismo imali što za izgubiti, htjeli smo se nadigravati, ali na kraju zaslužen bod i prolazak dalje.

Brzi su, tražili su međuprostor, imaju dobre igrače 1 na 1 i trebalo nam je neko vrijeme da uspijemo to zatvoriti. Nismo iskositili svoje šanse, ali i ovo je dobro”, rekao je Fruk.