Fruk razočaran nakon ispadanja: ‘Lošija ekipa je prošla dalje’

NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Rijeka je ispala iz Konferencijske lige nakon što je u uzvratu osmine finala u Francuskoj odigrala 1:1 sa Strasbourgom, a ukupni rezultat od 3:2 bio je u korist domaćina.

Rijeka je povela u 21. minuti golom Tonija Fruka. Amer Gojak se nakon nekoliko dodavanja izborio za povratni pas prema Fruku, koji je iz blizine zabio za 1:0.

Strasbourg je izjednačio u 71. minuti. Tada je Nanasi pronašao Barca, a on je iz okreta pogodio suprotni kut Zlomislića. Rezultat se do kraja nije mijenjao, pa Strasbourg ide dalje i u četvrtfinalu će igrati protiv Mainza, koji je izbacio češku Sigmu s ukupnih 2:0. Nakon utakmice izjavu je najbolji igrač Rijeke Toni Fruk:

“Ne znam bih li se tješio nakon svega, mislim da je lošija ekipa prošla dalje. S obzirom na uvjete i koliko su vrijedniji te koliko su nas svi otpisali, mislim da smo zaslužili prolaz. Bili smo blizu i jako dobri, ali nismo uspjeli. Kad smo zabili, malo smo se povukli. Izdržali smo sve njihove napade, ali kad igraš protiv takve momčadi, normalno je da će stvarati šanse.

Zlomislić je obranio puno toga, a da je bio pola metra bliže na kraju, možda bi zabio za produžetke. Ovo je jako veliki uspjeh za klub i hrvatski nogomet. Šteta što nas nije nagradilo u ove dvije utakmice, možda smo pokazali i najviše u Europi. Moramo dići glavu gore, čeka nas HNL i kup gdje imamo još utakmica za odigrati.”