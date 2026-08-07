Šafarić: Moramo potvrditi pobjedu nad Hajdukom, nema mjesta emocijama

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Luka Kolanović via Guliver Images

Varaždin u nedjelju gostuje kod Slaven Belupa u derbiju sjevera u sklopu 2. kola SuperSport HNL-a. Uoči susreta utakmicu su najavili trener Nikola Šafarić i branič Mario Mladenovski.

Šafarić je istaknuo kako su dvoboji u Koprivnici uvijek zahtjevni te naglasio da njegova momčad od prve minute mora biti potpuno koncentrirana na vlastitu izvedbu.

“Moramo se kontrolirati i mislim da emocijama nema mjesta. Maksimalni fokus od prve minute mora biti na našoj igri. Dobro se poznajemo i znamo što možemo očekivati jedni od drugih, a najvažnije će biti kako ćemo se predstaviti na terenu”, rekao je trener Varaždina.

Očekuje motiviranog domaćina koji će nakon poraza od Dinama u prvom kolu pred svojim navijačima tražiti prve bodove sezone.

“Želimo nastaviti s dobrim igrama i rezultatima. Bilo bi odlično kada bismo pobjedu protiv Hajduka potvrdili pozitivnim rezultatom u Koprivnici. U dobrom raspoloženju idemo na još jedno teško gostovanje”, dodao je.

Govoreći o protivniku, Šafarić smatra da Slaven Belupo nije značajnije mijenjao stil igre u odnosu na prošlu sezonu.

“Doveli su nekoliko novih igrača, ali riječ je o nogometašima koji se uklapaju u njihov način igre. Respektiramo ih kao i svakog protivnika. Svaka utakmica novo je dokazivanje i nema mjesta opuštanju. Naša je prednost zajedništvo i činjenica da je momčad ostala gotovo na okupu, zbog čega se odlično poznajemo”, poručio je.

Što se tiče igračkog kadra, situacija se nije bitnije promijenila u odnosu na prošli tjedan. Elvir Duraković još se oporavlja od ozljede i postupno se vraća treninzima, dok manjih problema ima i Roberto Punčec.

Na pitanje o mogućim pojačanjima do kraja prijelaznog roka, Varaždinov trener odgovorio je da će sve ovisiti o eventualnim odlascima.

“Vidjet ćemo što će se događati do kraja prijelaznog roka. Ako stigne ponuda za nekog igrača, razmotrit ćemo je. Dok smo u ovom sastavu, ne planiramo dovoditi nova pojačanja. Ako bude odlazaka ili novih ozljeda, tada ćemo reagirati. Trenutačno sam zadovoljan kadrom”, rekao je Šafarić.

Utakmicu je najavio i stoper Mario Mladenovski, koji je prošlog vikenda protiv Hajduka postigao svoj prvi pogodak u dresu Varaždina.

“Drago mi je zbog pogotka, ali još više zbog pobjede. Bila je to vrlo zahtjevna utakmica, dali smo maksimum i osvojili tri boda. Sada nas čeka susjedski derbi protiv Slaven Belupa. Znamo da nas očekuje težak posao jer je riječ o momčadi koja je vrlo neugodna na svom terenu, ali idemo u Koprivnicu po pozitivan rezultat”, rekao je Mladenovski.

Utakmica između Slaven Belupa i Varaždina igra se u nedjelju od 18:30 na Gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici.