Dinamov trener: Pobjeda me podsjetila na 2017. kada sam izbacio još jednog hrvatskog giganta, Dinamo

Ilir Daja je nakon novog europskog uspjeha protiv Hajduka potvrdio status trenera koji zna izbaciti hrvatske klubove.

Dinamo City je u uzvratu u Tirani, nakon produžetaka, pobijedio 3:1 i tako preokrenuo Hajdukovu prednost 2:1 iz prve utakmice na Poljudu.

“Danas smo pokazali drugo lice. Ali i u Splitu smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Respektirali smo Hajduk, znamo koliko je to veliki klub, dobro smo se pripremili. Naši igrači pokazali su ogromnu želju. Čestitam im. Osjećam se sjajno. Ova pobjeda vratila me je u ljeto 2017. kada sam kao trener Skenderbeua u play-offu Europa lige eliminirao drugog giganta hrvatskog nogometa, zagrebački Dinamo. Vrlo smo sretni svi zajedno i ovo je predivan osjećaj.”

Zanimljivo je da Daji ovo nije prvi put da slavi protiv hrvatskog velikana — prije dvije godine, dok je vodio kosovski Ballkani, u skupini Konferencijske lige pobijedio je zagrebački Dinamo 2:0 u Prištini, nakon što je u Maksimiru izgubio 3:0.

Utakmica u Tirani igrala se u atmosferi kao da je u Splitu, ali malobrojni navijači Dinamo Cityja dobro su parirali daleko brojnijoj Torcidi. Daja se osvrnuo na to: “Iako naši navijači nisu bili u Splitu, danas su nam stvarno puno pomogli. Lijepo je što smo ih razveselili. Svi Albanci koji vole nogomet noćas slave.”

