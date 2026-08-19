Bivši hajdukovac za SK: ‘S Livajom se nikad ne zna kako će odigrati, na koju će se to jutro dići’

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Robert Matić / Hajduk.hr

"Nisu mi nešto ulijevali povjerenje, previše osciliraju, primaju golove u završnicama što sigurno nije dobar pokazatelj. Međutim, smatram da trener Garciija radi dobar posao, ima neke svoje ideje, ali momčad je još u fazi građenja."

Ima u nogometu, a i u sportu općenito, igrača koji možda nisu atraktivni ni posebno medijski eksponirani, ali koje bi gotovo svaki trener poželio imati u svojoj momčadi. Jedan od njih je Boris Pandža (40), Mostarac koji je tijekom karijere skupio više od 300 nastupa.

Najveći trag ostavio je u Hajduku, za koji je igrao od 2006. do 2010. godine. S Bijelima je osvojio jedan trofej, a karijeru je prije pet godina završio u Šibeniku. Igrao je još u Poljskoj, Belgiji i drugim klubovima, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao 21 nastup.

Pandža je gotovo svugdje ostavljao dobar dojam. Navijači su ga cijenili zbog borbenosti i pristupa, bilo na Poljudu, Šubićevcu ili stadionima na kojima je nosio dres drugih klubova. Bio je tip stopera protiv kojeg se rijetko tko lako naigrao.

Prije nekoliko godina okrenuo se trenerskom poslu. Prošao je različite faze u Širokom Brijegu, gdje danas radi kao trener pionira. Posebno mu odgovara rad s mladim igračima.

“Lijepo mi je raditi s mladima, opušteno je sve, volim pratiti njihov razvoj, a imam i više vremena biti s obitelji. Imam šestoro djece i sve to treba pratiti”, kaže nam Boris, kojemu je bilo drago što smo ga nazvali.

Povod razgovoru bile su utakmice hrvatskih klubova u Europi, a posebno dvoboj njegova bivšeg kluba Hajduka protiv Rakówa. Pandža smatra da Splićane čeka vrlo zahtjevan posao, bez obzira na probleme koji trenutno prate poljsku momčad.

“Ha, teška prepreka za Hajduk. Bez obzira na lošiju formu i neke očite probleme u Rakowu, to ne treba zavarati Splićane. Plasman u ligašku fazu bilo kojeg europskog natjecanja veliki je mamac za sve, i Poljaci će sigurno biti maksimalno motivirani u predstojećim susretima.”

Raków je uoči dvoboja s Hajdukom bio na začelju Ekstraklase, bez osvojenog boda u prva tri kola, a iz Poljske su stizale i informacije o problemima unutar momčadi. Pandža ipak ne vjeruje da će to biti presudan faktor.

“Ne pratim baš pozorno poljsku ligu, ali ono što znam Rakow ima dobru ekipu, čvrsti su kao i sve poljske momčadi. Po meni će to biti vrlo tvrda, neizvijesna utakmica.”

Pandža je tijekom karijere jednu sezonu proveo upravo u Poljskoj, u Górniku Zabrze, pa iz prve ruke zna što očekivati od tamošnjih momčadi. Njegov dojam nije pretjerano blistav kada je riječ o njihovim nogometnim kvalitetama.

“Sve se temelji na fizičkoj snazi, jaki su, čvrsti u duelima, u skoku. Obrana im je jači dio igre. Ali, nedostaju tu više tehnike, vica, onoga što krasi naše momčadi. Poljaci imaju dobre stadione, publiku, prati se sve to lijepo. Pokušavaju kopirati njemačku ligu, ali nisu baš dobri u tome. Pokazuju to i rezultati u europskim natjecanjima.”

Hajduku bi moglo pomoći i to što je njegov novi sportski direktor Robert Graf donedavno radio upravo u Rakówu. Pandža smatra da je to važna prednost jer Graf dobro poznaje ljude i sustav poljskog kluba.

“Svakako je to dobro za Hajduk, imat će pripremu savršenu, i ne bi ih smjelo ništa iznenaditi. Ali, ipak će se sve riješavati na terenu.”

Kada je riječ o Hajduku, Pandža nije skrivao određenu dozu rezerve. Splićani mu zasad nisu ulili dovoljno povjerenja, iako smatra da trener Gonzalo Garcia radi dobar posao.

“Nisu mi nešto ulijevali povjerenje, previše osciliraju, primaju golove u završnicama što sigurno nije dobar pokazatelj. Međutim, smatram da trener Garciija radi dobar posao, ima neke svoje ideje, ali momčad je još u fazi građenja.”

Jedno od ključnih pitanja bit će, naravno, forma Marka Livaje. Pandža smatra da Hajdukov kapetan može jednim potezom riješiti utakmicu, ali upozorava da Bijeli ne smiju ovisiti samo o njegovu učinku.

“S Livajom se nikad ne zna kako će odigrati, na koju će se to jutro dići…Svakako igrač poteza koji može riješiti utakmicu. Ali, momčadski Hajduk treba pokazati svoju snagu.”

Pandža se nije želio zalijetati s prognozom, no smatra da su izgledi podjednaki.

“Kažem teška utakmica, nisam nešto preveliki optimist, ali naravno da bih volio da se Hajduk plasira u ligašku fazu. Ako me već pitate za rezultat šanse su po meni 50-50.”

Kao bivši Hajdukov igrač osvrnuo se i na činjenicu da klub godinama pokušava napraviti ozbiljniji europski iskorak. U njegovom mandatu na Poljudu također nije bilo većih europskih uspjeha.

“Nažalost, to prati klub već godinama. Dogodi se poneki bljesak ali nema kontinuiteta. Uvijek nam je nešto falilo za iskorak…”

Za kraj smo ga zamolili da prognozira i ostale europske nastupe hrvatskih klubova. Dinamu daje prednost protiv Vikinga, dok Rijeku vidi u težoj situaciji protiv danskog protivnika.

“Dinamo će po meni proći Norvežane u dvije utakmice (razgovarali smo prije prvog susreta na Maksimiru), naš prvak je bolji i trebao bi proći u Ligu Prvaka. Makar, Viking je usred njihovog prvenstva, dobri su, jaki posebno na svom terenu. Rijeku po meni čeka najteži posao, danska momčad je favorit ali pričekajmo sve – zaključio je Pandža.”