Bivši branič Hajduka vraća se na Poljud u borbi za Europu: ‘Iskreno, dobio sam najboljeg mogućeg protivnika’

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xKazimierzxKoperx via Guliver

Hajduku će se u borbi za plasman u Europu boriti protiv jednog poznatog lica.

Hajduk u četvrtak na Poljudu otvara play-off Konferencijske lige protiv Rakówa. Dvije utakmice odlučit će tko će izboriti europsku jesen, dok će momčad koja ispadne sezonu nastaviti isključivo u domaćim natjecanjima.

Posebnu pažnju privlači Fran Tudor, nekadašnji Hajdukov igrač, a danas kapetan Rakówa. Tudor je uoči utakmice govorio na poljskom jeziku, budući da već šest i pol godina igra u toj zemlji. Povratak u Split za njega će ipak biti poseban trenutak.

“Uzbuđen sam, sretan i ponosan na povratku na Poljud. Meni je svejedno s kim igram, ali iskreno, dobio sam najboljeg protivnika. Fokusirani smo na prolaz u Konferencijsku ligu, ne razmišljamo sada o prvenstvu”, kazao je Tudor.

Kapetan poljskog kluba još nije siguran hoće li uopće zaigrati. U prvoj utakmici protiv Hammarbyja zadobio je ozljedu, a posljednja dva tjedna proveo je u oporavku.

“Polako se vraćam, nadam se da ću zaigrati, ali odluka će pasti na dan utakmice. Sve je još uvijek neizvjesno”

Tudor je već doživio ispadanje u play-offu europskih natjecanja i kao igrač Hajduka i kao član Rakówa. Ovoga puta nada se da će upravo poljski klub napraviti posljednji korak.

“Već sam i sa Hajdukom i Rakowom ispadao u play offu, ali na kraju vjerujem da ćemo sve napraviti da ovog puta Rakow prođe”.

Poseban povratak na Poljud

Tudor je četiri i pol sezone nosio Hajdukov dres, sve do odlaska iz Splita 2019. godine. Na Poljudu će ga sada dočekati gotovo 30.000 navijača među kojima će biti i oni koji su ga nekoć bodrili.

“Moram priznati, emotivan sam i kada sam prilazio stadionu na Poljudu, već mi je srce zaigralo. Utakmice? Prvo se sjetim ljudi, pa onda i mog debija protiv Rijeke i pobjede protiv Dinama”, zaključio je Tudor.

Raków u Split stiže nakon vrlo lošeg početka prvenstva. Nakon tri kola poljske Ekstraklase još uvijek nema nijedan bod, no trener David Kroczek uvjerava da to neće utjecati na njegovu momčad u europskom okršaju.

“Sve je u našim glavama, u našim nogama, Mi ćemo se maksimalno potruditi da pobijedimo, sada nam je Europa u prvom planu”, kazao je Kroczek.

Hajduk je, s druge strane, u dosadašnje tri europske utakmice ostao bez primljenog pogotka. Kroczek ipak smatra da to ne mora predstavljati posebnu prednost Splićana.

“Slična priča je bila i protiv Hammarbyja pa smo prošli do play-offa.”

Trener Rakówa tvrdi da je sastav uglavnom već odredio, iako ostavlja mogućnost promjena u posljednji trenutak.

“Imam sve spremno, premda su neke promjene moguće u zadnii čas. Ali, spremni smo za utakmicu. Hajduk? Veliki klub, ali mi smo se pripremili za našeg protivnika”

Na kraju je odgovorio i na pitanje o Matiji Bulatu, koji nije u konkurenciji za utakmicu na Poljudu.

“Zbog sportskih razloga nije u kadru. Forma? Sve sam rekao što se toga tiče”, odgovorio je Kroczek.