Garciju pitali je li mu utakmica protiv Rakowa najvažnija u karijeri. Evo što je odgovorio

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Strateg Hajduka razgovara je s medijima uoči utakmice protiv Rakowa.

Hajduk u četvrtak na Poljudu dočekuje Raków u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Dvomeč nosi veliku važnost jer pobjednik osigurava europsku jesen, dok će za poraženog europska sezona završiti. Uoči susreta pred novinare je izašao trener Gonzalo Garcia, koji je najprije govorio o stanju svoje momčadi.

“Momčad je u dobrom stanju. Imali smo tešku utakmicu u Gorici, igrači su ok. Imamo više vremena za pripremu europske utakmice nego u HNL-u. Momci su sretni i idemo na pobjedu”, rekao je Garcia u uvodnoj riječi.

Španjolski trener svjestan je da Hajduk čeka vrlo zahtjevan protivnik. Posebno je istaknuo Rakówov kontinuitet, fizičku snagu i sposobnost prilagodbe različitim situacijama na terenu.

“Rakow ima identitet već godinama, zato su i osvojili titule i bili dobri u Europi. Momčad su koja zna kako se braniti kada to treba. Ali, fizički su snažni, mogu biti agresivni, krenuti naprijed, a mogu stati u niski blok i zatvoriti sve prostore. Svi prekidi će biti važni jer su u tome jako dobri. Momčad su koja je proteklih godina ostvarila dobre rezultate.”

Novinare je zanimalo smatra li Garcia utakmicu protiv Rakowa najvećom utakmicom u trenerskoj karijeri:

“Otkad sam ovdje sigurno je jedna od važnijih. Možemo uvesti Hajduk u Europu nakon 16 godina. Svaka utakmica je jako važna.”

Garcija su pitali i koliko mu je u pripremi pomoglo znanje Roberta Grafa o poljskom klubu. Sportski direktor Hajduka dobro poznaje Raków jer je sudjelovao u njegovu razvoju od nižih rangova.

“On im je pomagao od treće lige, izgradili su strukturu i mentalitet. Znam da je to mlad klub koji je sebe doveo do velikih razina. U Poljskoj ima dosta velikih klubova.”

Jedno od novih imena u Hajdukovoj obrani je Dennis Hadžikadunić, no Garcia je potvrdio da će za njegovu prilagodbu trebati vremena te da ga neće odmah imati na raspolaganju.

“Igrao je za dobre klubove. On je klasični centralni branič. Tek je došao i trebat će vrijeme. Nećemo moći računati na njega određeno vrijeme.”

Kada je dodatno opisivao ono što Raków čini opasnim, Garcia je ponovno naglasio njegovu obrambenu organizaciju. Posebno mu je zanimljiv podatak o prošlosezonskom europskom učinku Poljaka.

“Defenzivno su jako dobri. Prošle sezone su završili drugi u Konferencijskoj ligi, primili su dva gola. To znači da su utakmice uvijek “tijesne”. Svi rade na terenu, ne postoji nijedan igrač koji nije aktivan. Radili smo na prekidima, naravno, uvijek to radimo kada imamo vremena.”

Raków je zbog europskih obaveza odgodio prvenstvenu utakmicu, dok Hajduk takvu mogućnost nije imao. Garcia smatra da je to okolnost koja ide u korist poljskom predstavniku.

“Za nas nije dobro što ne možemo odgoditi utakmicu. Igrali smo 9-10 utakmica već, još uvijek gradimo momčad. Voljeli bismo i mi odgoditi nedjeljnu utakmicu, ali ne možemo. Svaka utakmica je važna, ali važnije je proći u Europi nego pobijediti u ligi. Najvažnija utakmica s Rakowom bit će u uzvratu.”

Naravno, jedno od pitanja odnosilo se i na Marka Livaju, koji je posljednjih dana bio u središtu pažnje zbog priče o navodnoj krađi bicikla. Garcia tvrdi da je napadač u dobrom stanju i da vidi pozitivne promjene u njegovu odnosu prema momčadi.

“Ne znam jesu li mu ukrali bicikl. Radi dobro. Protiv Gorice je dobro ušao u utakmicu. To me čini sretnim. Hoće li igrati ili ne, vidjet ćemo. Vidim ga sretnog, povezaniji je sa suigračima nego ranije. Ono što se priča okolo nije uvijek istinito.”

Na kraju je trener Hajduka govorio i o kadrovskoj situaciji te najavljenim dolascima novih igrača. Garcia nije otkrio konkretne pozicije, već je poručio da bi Bijelima pojačanja dobro došla u svim linijama.

“Mislim da trebamo igrače u svim linijama. Čekamo kraj prijelaznog roka, vidjet ćemo. Robert radi naporno, smanjujemo troškove. Kada smanjuješ troškove, život je teži. Moraš raditi naporno i čekati priliku.”