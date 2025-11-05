U Vukovaru više nema mjesta za ova dva igrača

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Silvijo Čabraja otpisao je dva igrača iz Vukovara 1991.

Riječ je o dvojici brazilskih igrača: Raiju Oliveiri i Luizu Santosu koji su u klub stigli početkom sezone. Ofenzivac Rai je za Vukovar upisao četiri službena nastupa, od čega tri u HNL-u i jedan u Kupu.

Luiz Santos je odigrao dva prvenstvena nastupa, ukupno 123 minute. Bio je starter u pobjedi nad Rijekom (3:2), ali je na terenu bio samo u prvom poluvremenu. U sljedećem susretu kod Varaždina također je počeo utakmicu, no dobio je crveni karton nakon 28 minuta, nakon čega više nije nastupao za momčad.

Oliveira je u Vukovar stigao iz Red Bullove nogometne akademije, poznate po vrhunskom razvoju mladih igrača i suvremenom pristupu nogometu. Karijeru je gradio u RB Bragantinu, klubu unutar globalne Red Bull mreže. Santos je stigao iz brazilskih nižih liga, gdje je igrao za mlađe kategorije klubova Risenda i Ivinhema.