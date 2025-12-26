U Varaždinu se sprema odlazak dvojice igrača. Šafarić: Klub će im izaći u susret

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Varaždin nakon 18 kola drži šesto mjesto u SuperSport HNL-u.

Iza njih je sjajna polusezona, a trener kluba Nikola Šafarić govorio je o mogućim odlascima igrača:

“Znamo što nas čeka u ovih šest mjeseci. Trenutačno imamo neke prodajne igrače, a klub funkcionira na način da prodaje igrače i pronalazi nove koje potom treba pripremiti za sve ono što je pred nama. Sigurno ćemo osvježiti momčad, a hoćemo li već sada napraviti neki transfer, vidjet ćemo. Ba i Boršić odradili su nekoliko vrhunskih sezona u Varaždinu i dali veliki doprinos stabilnosti kluba.

Kako dolaze u određene godine, klub će im izaći u susret te će, ako se sada na zimu ne prodaju, u ljeti otići kao slobodni igrači, a na nama je da za njih pronađemo adekvatne zamjene. Željeli bismo se dodatno pojačati prema naprijed, u vezi i na bočnim pozicijama, a sve ostalo ovisi i o mogućim ponudama i transferima”, rekao je Šafarić.