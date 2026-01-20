U utrku za Mlačića uključili se i drugi klubovi: Među njima i Kovačeva Borussia

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

U posljednjih nekoliko dana se zbog premišljanja Branimira Mlačića sve češće piše o propalom poslu između Hajduka i Intera. Tako se sada u priču polako počinju uključivati drugi europski klubovi.

Kako prenosi talijanski insajder Nicolo Schira, jedan od tih klubova je i Borussia Dortmund čiji je trener Niko Kovač.

Osim njemačkog velikana spominje se i Udinese koji se već sreo s njegovim novim agentom Falijem Ramadanijem. Prema talijanskom novinaru, Udinese bi mladom hrvatskom stoperu ponudio petogodišnji ugovor.

🚨 Excl. – #BVB have opened talks with #HajdukSplit to try to sign the young centre-back Branimir #Mlacic (born in 2007). #Udinese are also interested in him and have already met his new agent Fali Ramadani offering to the croatian talent a 5-years contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2026

Ne zna se kolika bi cifra bila u pitanju i bi li Mlačić ostao u Hajduku do kraja sezone kako bi pomogao Splićanima u utrci za naslov HNL-a ili bi odmah preselio u elitni rang talijanskog nogometa.