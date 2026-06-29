U Portugalu nisu baš optimistični: ‘Čak i ako prođu Hrvatsku…’

Dosadašnji rezultati Ronalda i ekipe na SPu nisu baš uvjerljivi, osim Uzbekistana...
U petak ujutro Toronto će biti poprište okršaja Hrvatske i Portugala u borbi za osminu finala SP-a, no u domovini protivnika Vatrenih smatraju da Ronaldu i ekipi neće biti lako.
Urednik portugalske A Bole, Francisco Vaz de Miranda, u autorskom tekstu nije pretjerano optimističan oko dobrog rezultata reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.
“Slavlje nakon debakla nad Uzbekistanom, tek 60. na FIFA-inoj ljestvici, bilo je preuranjeno. Čak i s momčadi punom talenata potrebno vam je više od samog diplomata na klupi”, napisao je De Miranda, čudeći se euforiji nakon pobjede 5:0 protiv Uzbekistana.
“Vratio sam se, vratio sam se”, poručio je Cristiano Ronaldo nakon još 90 minuta i dva gola protiv Uzbekistana, čime je okončan niz od 10 utakmica bez postignutog gola u finalima europskih ili svjetskih prvenstava. Suočen s takvim podvigom kao što je pobjeda nad 60. momčadi na FIFA-inoj ljestvici, zemljom koja nije neovisna ni 40 godina, kapetan reprezentacije brzo se stavio na raspolaganje za razgovor s novinarima.
Šteta što se to rijetko događa kada su tamni oblaci i nema sunca, kao nakon depresivnog debija na SP-u protiv Demokratske Republike Kongo (1:1) ili Kolumbije (0:0), kada je milijunima Portugalaca trebalo objasniti zašto je momčad koja tvrdi da želi biti svjetski prvak pružila još jednu mizernu partiju. Ako Portugal nastavi ovako igrati, neće uspjeti, a krivnja nije na novinarima, komentatorima ili navijačima – tim zlonamjernim stručnjacima koji samo žele unijeti razdor u reprezentaciju koja se, kako se vidjelo, ističe zajedništvom i stavom na terenu. Osim kad je vruće ili kad nemaju loptu”, piše De Miranda.
Najveći problem, po De Mirandi, je izbornik Roberto Martínez.
“Portugal je pobijedio u dvije (!) od posljednjih šest službenih utakmica – Armenija i Uzbekistan su žrtve ovog podviga – a izbornik zatvara oči. Kaže da Portugal ‘zaslužuje čestitke‘ za igru koju su odigrali protiv Kolumbije, pa čak i činjenicu da je Diogo Costa bio najbolji igrač na terenu u Miamiju vidi kao pozitivnu stvar. To je paralelna stvarnost, ali ne iznenađuje: Roberto Martínez je na toj poziciji više od tri godine i više od tri godine izbjegava odgovore i pretvara se da problemi ne postoje. Čak i ako prođu Hrvatsku, ni najveći optimisti neće vjerovati da Portugal ovako može doći do kraja, s mogućim dvobojima protiv Španjolske u četvrtfinalu i Francuske u polufinalu”, zaključuje u kolumni urednik A Bole.
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