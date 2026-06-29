Reprezentacija ispala sa SP-a, predsjednik Saveza dao ostavku: ‘Ispričavam se’

Predsjednik Saudijskog nogometnog saveza, Yasser al-Misehal, objavio je ostavku nakon eliminacije Zelenih sokolova sa Svjetskog prvenstva 2026.

Saudijska Arabija završila je na posljednjem mjestu skupine H s dva boda, nakon dva remija protiv Urugvaja (1:1) i Zelenortskih Otoka (0:0) te teškog poraza (4:0) od Španjolske.

“Neuspjeh reprezentacije u kvalifikacijama za sljedeći krug Svjetskog prvenstva rezultat je ispod svih naših ambicija i preuzimam punu odgovornost za to. Ispričavam se svima koji su se nadali da će našu reprezentaciju vidjeti u boljoj poziciji”, napisao je Misehal na X.

“Uvjeren da osjećaj odgovornosti nalaže ponuditi priliku za otvaranje novog poglavlja, odlučio sam ne nastaviti do kraja svog trenutnog mandata”.

Na čelu Saveza sedam godina, Misehal je odigrao ključnu ulogu u kandidaturi koja je Saudijskoj Arabiji osigurala domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034., ključni element strategije diverzifikacije još uvijek uvelike ovisnog gospodarstva o nafti privlačenjem turista i investitora.

Saudijska Arabija natjecala se na svom trećem uzastopnom Svjetskom prvenstvu. Niz loših rezultata u prijateljskim utakmicama tijekom priprema u ožujku već je koštao francuskog izbornika Hervéa Renarda posla, čime je okončan njegov drugi mandat nakon što se vratio da zamijeni Talijana Roberta Mancinija.

Moćna zaljevska monarhija uložila je gotovo dvije milijarde dolara u nogomet u tri godine, regrutirajući Cristiana Ronalda, Neymara i Karima Benzemu, kako bi Saudijsku profesionalnu ligu učinila jednom od financijski najatraktivnijih liga na svijetu.