Marčinko do rankinga karijere, Vekić i dalje najbolja Hrvatica

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Hrvatska tenisačica Petra Marčinko skočila je za četiri pozicije na novoj WTA listi, a 47. mjesto joj je ranking karijere.

Marčinko je do najviše pozicije na WTA listi ikada odvelo polufinale Eastbournea, kojeg je morala predati zbog vrtoglavice.

Donna Vekić i dalje je najbolji hrvatski reket s 34. pozicijom, a Antonia Ružić je 61., dok su obje pale za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan.

Čehinja Karolina Muchova, koja je iskoristila odustajanje Naomi Osake u finalu i osvojila turnir u Bad Homburgu, popela se na 9. mjesto WTA ljestvice, na kojoj i dalje prednjače Aryna Sabalenka (1.), Elena Ribakina (2.) i Iga Swiatek (3.).

Pobjednica u Eastbourneu, Madison Keys, penje se za pet mjesta na 22. poziciju.

WTA poredak od 29. lipnja 2026.:

1. Arina Sabalenka (BLR) 9.090 bodova

2. Elena Ribakina (KAZ) 8.143

3. Iga Swiatek (POL) 6.409

4. Jessica Pegula (SAD) 5.881

5. Mirra Andrejeva (RUS) 5.653

6. Amanda Anisimova (SAD) 5.523

7. Coco Gauff (SAD) 4.879

8. Elina Svitolina (UKR) 4.471

9. Karolina Muchova (ČEŠ) 3,878 (+2)

10. Victoria Mboko (KAN) 3.670 (-1)