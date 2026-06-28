Fifa odabrala: Evo tko je igrač utakmice Hrvatske i Gane

Podijeli :

AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija grupnu fazu Svjetskog prvenstva završila je na drugom mjestu skupine L.

Hrvatska je u 3. kolu slavila protiv Gane 2:1 u Philadelphiji i osigurala šesnaestinu finala.

POVEZANO Vatreni se vraćaju na poznato mjesto: Kad i gdje Hrvatska igra šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva

Hrvatski veznjak Petar Sučić koji je zabio prvi gol Hrvatske za vodstvo 1:0 proglašen je najboljim igračem susreta. Drugi gol za Hrvatsku zabio je Nikola Vlašić. Nakon što je protiv Engleske upisao asistenciju, veznjak milanskog Intera je protiv Gane postigao i gol, svoj drugi u 20 nastupa u dresu Hrvatske.

“Naravno da sam sretan što doprinosim ekipi, ali sve je to plod timske igre i naših akcija. Bitno je da pobijedim, nije bitno tko će iskočiti. Važno je da smo svi zajedno i da radimo što je najbolje za reprezentaciju,” kazao je Sučić dodavši: “Zasluženo smo pobijedili, stvorili smo dosta opasnih situacija pred njihovim golom, na kraju smo i zabili dva gola. Znali smo koje su njihove mane, da im ne smijemo dati puno dubine iza naših leđa i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo smo pobijedili. Gana ima odličnu ekipu, opasni su, dobro organizirani. Sada se moramo dobro odmoriti i pripremiti za idućeg suparnika bez obzira tko nam dođe”, poručio je Sučić.