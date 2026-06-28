Superračunalo dalo prognozu: Evo kolike su šanse Hrvatske protiv Portugala i možemo li do samog kraja

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver Image

Hrvatska je prošla u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a sada joj slijedi novi izazov.

Vatreni s noći u četvrtak na petak od 1 ujutro igraju za osminu finala protiv Portugala u Torontu.

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Optino superračunalo dalo je prognozu za šesnaestinu finala: Portugal ima 67,42 % šansi za prolazak, dok je Hrvatska u podređenom položaju s 32,58 %. Dvije pobjede u skupini i teži ždrijeb srozali su ukupne izglede Vatrenih za visok plasman.

Izgledi Hrvatske za osvajanje naslova pali su s početnih 1,37 posto na skromnih 0,58 posto, zbog čega su Vatreni skliznuli s 15. na tek 18. mjesto favorita.

Šanse za plasman u četvrtfinale (gdje bi nas vjerojatno čekala Španjolska) gotovo su se prepolovile – s 18,27 pale su na 9,94 posto. Izgledi za polufinale skliznuli su s 8,95 na 4,69 posto, dok su šanse za finale srezane na tek 1,55 posto.

Došlo je do promjena i na samom vrhu. Španjolska je izgubila status prvog favorita koji je imala uoči prvenstva, a tu je ulogu preuzela Francuska s 18,66 posto šansi za titulu. Na drugo mjesto skočila je Argentina (16,26 posto), dok je “Furija” sada treća s 13,47 posto.