U istom danu i Messi i Ronaldo ostali bez finala

Nogometaši Inter Miamija nisu se plasirali u finale CONCACAF Champions Cupa, natjecanja najboljih klubova Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba, nakon što su u uzvratnom dvoboju polufinala pred svojim navijačima poraženi od Vancouver Whitecapsa s 3:1 pa je kanadska momčad s ukupnih 5-1 izborila nastup u finalu.

Utakmica odigrana na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu dobro je počela za momčad predvođenu Lionelom Messijem, jer je u 9. minuti Jordi Alba postigao vodeći pogodak na asistenciju Luisa Suareza. No, to je ostao jedini pogodak domaće momčadi, a gosti su u drugom poluvremenu došli do uvjerljive pobjede golovima Briana Whitea (51), Pedra Vitea (53) i Sebastiana Berhaltera (71).