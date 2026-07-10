Evo kada bi Bilić trebao biti imenovan izbornikom Vatrenih

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Hrvatska nogometna reprezentacija ekspresno će dobiti nasljednika Zlatka Dalića.

U ponedjeljak će se sastati Izvršni odbor HNS-a koji će službeno potvrditi i imenovati Slavena Bilića novim izbornikom Vatrenih, pišu Sportske novosti.

SK doznaje: Slaven Bilić odabrao stožer koji će mu pomagati na klupi Vatrenih, u njemu je i poznato ime Bjelica: ‘Zbog ovoga mislim da ipak nisam kandidat za izbornika’

Tako se splitski stručnjak, koji uživa i golemu podršku navijača (u anketi Sport Kluba dobio je čak 46% glasova), vraća na klupu reprezentacije koju je uspješno vodio od 2006. do 2012. godine. Iako je ozbiljan protukandidat bio aktualni izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić, čelnici Saveza odlučili su se za povratak iskusnog Bilića.

Dok se čeka ponedjeljak i službena potvrda HNS-a, Sport Klub ekskluzivno je doznao kako je Bilić već u potpunosti definirao stručni stožer koji će mu pomagati u novom mandatu na klupi Vatrenih.

Bilić na užarenu klupu dovodi svoja tri dugogodišnja i provjerena suradnika s kojima je radio u inozemnim klubovima:

Danilo Butorović (pomoćni trener)

Dean Računica (pomoćni trener)

Vatroslav Mihačić (trener vratara)

Uz ovaj uigran trojac, u stožeru reprezentacije ostaje i jedno iznimno važno ime iz ere Zlatka Dalića – Vedran Ćorluka.

Ostanak Ćorluke donijet će prijeko potreban kontinuitet u radu s momčadi, a njegova poveznica s Bilićem seže daleko u prošlost. Naime, upravo je pod vodstvom Slavena Bilića legendarni “Čarli” debitirao za seniorsku reprezentaciju u povijesnoj pobjedi protiv Italije u Livornu 2006. godine. Dvadeset godina kasnije, njih dvojica ponovno udružuju snage na novom zadatku s ciljem vođenja Hrvatske prema novim velikim uspjesima.