U Goricu je stigao ovog ljeta, a već je neslavni rekorder HNL-a

HNK Gorica

U posljednjem susretu 14. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Istru 1961 1:0.

Pogodak odluke zabio je Jurica Pršir u 36. minuti. A nakon te utakmice ponovno će pauzu uzeti veznjak Gorice Iker Pozo La Rosa. On je do kraja studenoga napravio nešto za što mnogima treba cijela sezona. U pobjedi nad Istrom 1961 zaradio je četvrti akumulirani žuti karton i to po drugi put ove jeseni.

Španjolac je već jednom odradio suspenziju nakon četiri opomene, vratio se u sastav i sada ponovno stigao do istog limita, zbog čega će propustiti dvoboj s Dinamom u sljedećem kolu u Velikoj Gorici. U Goricu je stigao početkom ovog srpnja.

Nekoliko igrača već je dosegla četiri žuta i pauzirala jednu utakmicu (Adrion Pajaziti, Rokas Pukštas, Josip Mišić, Stjepan Lončar i dr.), no Pozo će ostati zabilježen kao prvi kojemu se to, nakon promjene pravilnika, dogodilo dvaput, u samo tri i pol mjeseca sezone.