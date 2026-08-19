Turci tvrde: Livaković je sve dogovorio s Barcelonom

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Luka Stanzl/GNK Dinamo

Prvi vratar Vatrenih mogao bi se vratiti u Dinamo, ali preko Katalonije.

Dominik Livaković mogao bi napraviti najzvučniji transfer u karijeri. Turski insajder Yağız Sabuncuoğlu objavio je da je hrvatski reprezentativni vratar dogovorio osobne uvjete s Barcelonom, koja je sada krenula u pregovore s Fenerbahčeom.

Transfer još nije realiziran jer katalonski klub mora postići dogovor s turskim velikanom. Livaković je za Fenerbahče vezan ugovorom do ljeta 2028., a u Istanbul je stigao iz Dinama 2023. godine za 6.65 milijuna eura.

Informacija je posebno zanimljiva zbog događaja iz proteklih nekoliko tjedana. Livaković je prošlu sezonu završio na posudbi u Dinamu, s kojim je osvojio dvostruku krunu. Postojala je snažna obostrana želja za njegovim trajnim povratkom na Maksimir, no pregovori s Fenerbahčeom nisu urodili dogovorom.

Turski mediji navodili su da je Dinamo ponudio tri milijuna eura uz još milijun kroz bonuse, što je Fener odbio. Potom se pojavila informacija o ponudi od pet milijuna eura, no istanbulski klub službeno je demantirao da je za Livakovića dobio takve ponude Dinama ili Olympiacosa.

Livakovićev menadžer Andy Bara tada je potvrdio da njegov klijent želi ostati u Dinamu, ali i poručio da bi konačnu riječ imao Fenerbahče ako se pojavi financijski atraktivnija ponuda. Čini se da je upravo takav scenarij sada moguć.

Prema informacijama Sabuncuoğlua, Bara je u cijelu priču uključio Barcelonu, s čijim predsjednikom Joanom Laportom ima dobar odnos. Katalonski klub navodno bi za Livakovića mogao platiti oko tri milijuna eura uz bonuse, a potom ga proslijediti na jednogodišnju posudbu u Dinamo.

Takav bi rasplet zadovoljio više strana. Fenerbahče bi se riješio vratara na kojeg više ozbiljno ne računa, Dinamo bi dobio željeno pojačanje među vratnicama, a Livaković bi nakon godinu dana na Maksimiru mogao preseliti u Barcelonu. Tamo bi, prema toj zamisli, bio pričuva prvom vrataru Joanu Garciji (25).

Fenerbahče je već ranije dao naslutiti da je spreman prodati hrvatskog vratara. Nakon dolaska Edersona, turski klub navodno ga više ne vidi kao prvog izbora.

Livaković je prošle sezone imao dvije posudbe. Jesenski dio proveo je u Gironi, za koju nije upisao nastup, dok se početkom godine vratio u Dinamo. Za zagrebački klub skupio je ukupno 310 službenih nastupa, a za Fenerbahče je branio 74 puta.

Ovog ljeta bio je i prvi izbor Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, nakon kojeg se vratio s ozljedom zbog koje je morao na terapije. Fenerbahče je tada potvrdio da će hrvatski vratar proći rehabilitacijski program.

Prema najnovijim informacijama iz Turske, Livaković i Barcelona već su pronašli zajednički jezik oko osobnih uvjeta. Sada preostaje ono najvažnije – dogovor Barcelone i Fenerbahčea o odšteti i uvjetima transfera.