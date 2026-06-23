Turci: Livakovića želi Bešiktaš, Dinamova ponuda je glatko odbijena

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver

Dok se s reprezentacijom priprema za ključni ogled protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, Dominik Livaković našao se u središtu špekulacija o transferu u turskim medijima.

Brojni turski mediji tvrde kako je Bešiktaš pokazao ozbiljan interes za dovođenje hrvatskog vratara, koji ostaje najveća želja Dinama u ljetnom prijelaznom roku.

Dobre vijesti za Dinamo: Uefa smanjila suspenziju Stojkoviću Evo kada će Dinamo igrati prvu europsku utakmicu Dinamo objavio popis igrača za pripreme u Sloveniji, Kovačević otpisao dva igrača?

Nakon što je klupu Bešiktaša preuzeo talijanski stručnjak Vincenzo Italiano, klub je krenuo u potpunu rekonstrukciju momčadi, a primarni cilj je dovođenje provjerenog čuvara mreže jer klub napušta Ersin Destanoğlu. Čelnici crno-bijelih već su stupili u kontakt s Livakovićevim zastupnicima kako bi ispitali uvjete pod kojima bi hrvatski vratar stigao u Istanbul.

Livaković je prošlu sezonu proveo na posudbi u Dinamu, a nije tajna da bi se nakon Svjetskog prvenstva na Maksimir vrlo rado vratio. Zvonimir Boban također ne krije kako je reprezentativna ‘jedinica’ glavna meta ovog prijelaznog roka, ali jasno je da će Dinamo teško biti spreman izdvojiti više od već poslane ponude od tri milijuna eura. Turci ističu i kako je tu ponudu Fener glatko odbio, što otvara prostor Bešiktašu u za pregovore.

Iako ugovorom i dalje vezan za Fenerbahče, izvori bliski igraču tvrde da se 31-godišnji vratar nema namjeru vraćati u redove kluba s kojim ima ugovor.

Livakoviću u prilog za ostvarenje transfera idu i sjajne predstave na aktualnom Svjetskom prvenstvu, gdje je unatoč porazu Hrvatske od Engleske (4:2) proglašen igračem utakmice. S čak sedam vrhunskih obrana, uključujući i obranjeni jedanaesterac Harryju Kaneu (koji je ponovljen zbog milimetarskog prijestupa), hrvatski je vratar spriječio teži poraz Vatrenih i ponovno skrenuo pozornost brojnih europskih skauta.

Ukoliko Bešiktaš pošalje zadovoljavajuću ponudu na adresu gradskog rivala Fenerbahčea, transfer bi se mogao realizirati vrlo brzo po završetku Mundijala, zaključuju turski mediji.