Tudor objasnio zašto je izvadio golmana nakon samo 17 minuta: ‘Nikad to nisam napravio!’

Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura na gostovanju u Madridu kod Atletica u osmini finala Lige prvaka.

Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1:0.

U 14. minuti se Romero poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2:0. Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3:0.

VIDEO / Utakmica iz najgore noćne more: Tudor izvadio golmana nakon samo 17 minuta!

Tudor je u tom trenutku nakon samo 17 minuta igre odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog vratara i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. Sve je hrvatski trener objasnio nakon utakmice.

“To se događa vrlo rijetko. Trener sam već 15 godina i nikada to nisam napravio”, rekao je Tudor pa nastavio:

“Bilo je nužno to učiniti, kako bismo zaštitili igrača i momčad. Nevjerojatna situacija. Prije utakmice to je bila ispravna odluka, s obzirom na situaciju u kojoj smo i pritisak na Vicaria. Tony je dobar golman. To je bila prava odluka. Nakon ovoga lako je reći da to nije bila prava odluka.”

Tudor je nakon susreta razgovarao s mladim golmanom.

“Razgovarao sam s Tonyjem poslije. Rekao sam mu da je pravi dečko i dobar golman, ali nažalost u ovakvoj velikoj utakmici dogode se velike pogreške. Nakon takvog početka utakmice to je za nas bilo previše u ovom trenutku kada smo krhki i slabi.”

Otkrio je Tudor i da se ispričao.

“Bilo mu je žao. Ispričao se momčadi. Momčad je uz njega. I ja sam uz njega. Razgovarao sam s njim. Razumije trenutak. Razumije zašto je izašao.”