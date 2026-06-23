Tuchel: Planovi za Panamu? Nemam pojma

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Englezi su iznenađujuće odigrali bez pogodaka s Ganom u Bostonu.

Izbornik Thomas Tuchel prokomentirao je susret. Prvo se osvrnuo na veliki promašaj Harryja Kanea u završnici:

“Inače je to čisti gol za nas. Bila je to velika šansa i zasluženo bismo poveli. Znali smo da će biti teško, Gana je bila još više defanzivnija nego u prvoj utakmici.

POVEZANO Zvijezda Engleske u utakmici s Ganom oborila svjetski rekord Evo što remi Engleske i Gane znači za Hrvatsku

Branili su se u 4-5-1 formaciji. Počeli smo igrati pravim intenzitetom kako su poluvremena odmicala, ali nismo uspjeli zabiti. Dobro smo se branili većinu utakmice i moramo biti zadovoljni, a i igrači koji su ušli s klupe su bili dobri. Planovi za Panamu? Nemam pojma, to je tek za četiri dana.”

Englezima predstoji susret s Panamom u subotu u 23 sata, u isto vrijeme kada će i Hrvatska igrati s Ganom.