Iran neće na SP? Evo tko bi ga potencijalno mogao zamijeniti

Podijeli :

AP Photo/Vahid Salemi via Guliver

Sudjelovanje Irana na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku sada je neizvjesno.

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su pokrenuli zračne napade na veće iranske gradove, a Iran je uzvratio raketnim napadima. Zbog tih nedavnih događanja sad je upitno hoće li Iran na SP.

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj za teheransku je televiziju izjavio kako je teško očekivati nastup na natjecanju.

“S obzirom na ono što se danas dogodilo i na ovaj napad Sjedinjenih Država, teško je i pomišljati na Svjetsko prvenstvo, no konačnu odluku moraju donijeti sportski čelnici”, rekao je Taj.

Glavni tajnik Fife Mattias Grafström na sastanku Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) u Walesu komentirao je mogući utjecaj eskalacije sukoba na Svjetsko prvenstvo.

POVEZANO Turnir Eurolige hitno je prekinut zbog bombardiranja

“Pročitao sam vijesti jutros, kao i vi. Bilo bi preuranjeno detaljnije komentirati, ali naravno da ćemo pratiti razvoj događaja. Naš je cilj sigurno Svjetsko prvenstvo na kojem će sudjelovati sve reprezentacije”, izjavio je Grafström.

Fifin pravilnik nalaže da se upražnjeno mjesto popuni zamjenskom momčadi, najčešće onom koja je bila sljedeća u kvalifikacijama ili najviše rangiranom reprezentacijom iz iste konfederacije koja se nije kvalificirala.

U tom bi slučaju čini se najviše mogli profitirati Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su bili najviše rangirana momčad u azijskim kvalifikacijama koja nije izborila nastup.

UAE je u kontinentalnom doigravanju s ukupnih 3:2 izgubio od Iraka, koji je time osigurao plasman u međukontinentalno doigravanje protiv Bolivije ili Surinama. Druga opcija bila bi izravan plasman Iraka u skupinu umjesto Irana, dok bi UAE zauzeo mjesto Iraka u međukontinentalnom doigravanju.