Tri kluba u Portugalu nakon pet godina slave, a ostali ‘tuguju’: Evo o čemu se radi

xValterxGouveia/SPPx spp-en-VaGo-VG_L6140 via Guliver Image

Nogometne lige sve su bliže svome kraju pa tako u Portugalu već znamo jedan klub koji će iz druge lige preseliti u elitnu Primeira ligu.

Tu je riječ o Maritimu, klubu koji se nakon tri godine boravka u drugoj ligi vraća među elitu. Ono što je zanimljivo kod tog kluba je što se nalaza na otočju Madeira, relativno daleko od kopnenog dijela Portugala.

Njegovim plasmanom u Primeira ligu izgledno je kako će Portugal prvi put nakon sezone 2020./2021. u Primeira ligi imati tri kluba koji igraju na otoku.

Osim Maritima, u elitnom rangu trebali bi svoje mjesto sačuvati Santa Clara, protivnik Varaždina u Konferencijskoj ligi koji se nalazi na Azorima, te Nacional koji se također nalazi na Madeiri kao i Maritimo.

Prisutnost ta tri kluba u Primeira ligi neće se svidjeti ostalima u ligi koji će sada na tri gostovanja morati putovati daleko. Naime, od Porta i Lisabona do ovih otočja treba putovati oko dva sata avionom, što je za državu veličine Portugala itekako zahtjevan zadatak. A kako se otoci nalaze u Atlantskom oceanu, često će ovisiti i o vremenskim uvjetima na putovanju.