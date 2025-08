Trener Slaven Belupa: Ovo je velik šok, ali trajat će dan-dva

Podijeli :

NK Slaven Belupo

U utakmici prvog kola HNL-a nogometaši Rijeke pobijedili su Slaven Belupo na Rujevici rezultatom 2:0. Golove za pobjedu zabili su Šimun Butić i Ante Matej Jurić u 93. i 96. minuti.

Utakmica je bila debi za trenera Marija Gregurinu, koji je na klupi naslijedio Marija Kovačevića.

“Teško je nešto pametno reći nakon ovog šoka u zadnjim minutama. Moramo čestitati Rijeci i njezinom stručnom stožeru što su uspjeli rekuperirati ekipu, dobro su izgledali cijelu utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme. Preživjeli smo tih prvih 45 minuta i uspostavili kontrolu nakon toga.

No, nažalost, u momentima u kojima smo dominirali nismo imali konkretnih udaraca da to urodi plodom. Nadali smo se pred kraj da ćemo otići doma barem s bodom, no na kraju šok za mene, igrače, cijeli stožer”, rekao je Gregurina na konferenciji za medije pa dodao:

“Šok je stvarno veliki jer smo preživjeli prvo poluvrijeme, koje je uvijek teško na Rujevici, gdje Rijeka ima veliku podršku navijača i teško je tome odoljeti. Mi smo uspjeli i onda kad smo uspostavili kontrolu i nadali se pozitivnom rezultatu, doživjeli smo šok koji će trajati dan-dva, no za tjedan dana nova je utakmica kojoj se moramo čim prije okrenuti.”