Trener Pachuce oglasio se o skandalu u utakmici s Realom: ‘Ne mogu ga braniti, ali…’

Branič Real Madrida Antonio Rudiger optužio je igrača Pachuce Gustava Cabrala za rasno zlostavljanje, što je izazvalo njegov bijes u posljednjim minutama susreta igranog u nedjelju na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Njemački nogometaš je potom razgovarao sa sucem Ramonom Abattijem Abelom, koji je prekrižio ruke na prsima kako bi signalizirao da je aktiviran Fifin antirasistički protokol.

Realov trener Xabi Alonso nakon utakmice je objasnio cijelu situaciju.

“Toni nam je rekao što se dogodilo, vjerujemo mu i podržavamo ga. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim da je aktiviran FIFA-in protokol i da je u tijeku istraga. Ako se to dogodilo, moraju se poduzeti sve mjere, jer je to neprihvatljivo. U nogometu postoji nulta tolerancija za ovo,” rekao je španjolski stručnjak na konferenciji za novinare.

FIFA se nije oglasila, ali je brazilski sudac prekrižio ruke na prsima, što signalizira aktiviranje protokola protiv rasizma.

Argentinac Cabral je negirao bilo kakvo rasno vrijeđanje Rudigera, kazavši kako je upotrijebio psovku i nazvao ga “usr…. kukavicom”.

“Optužio me da sam ga udario rukom, a zatim je došlo do naguravanja i svađe, a sudac je pokazao znak rasizma, no ja sam mu cijelo vrijeme govorio istu stvar,” branio se branič meksičkog sastava.

Pachucin trener Jaime Lozano rekao je na konferenciji za novinare nakon utakmice na stadionu Bank of America kako nije razgovarao s Cabralom.

“Ne mogu vam dati objašnjenje o tome jer je ovo prvi put da čujem ovu vijest. Poznajem ga već neko vrijeme i nikad nisam čuo za nešto slično s igračima Pachuce. Ne mogu braniti svog kapetana pod svaku cijenu, ali razgovarat ću o tome s njim,” dodao je.

Slučaj je komentirao i napadač Pachuce Salomon Rondon.

“Takve stvari se događaju u nogometu, teren je takvo mjesto i to bi trebalo ostati na terenu,” poručio je.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je 2024. uvela univerzalni gestu “Nema rasizma”, prekrižene ruke kako bi signalizirala slučajeve rasizma.

Prekriženih ruku na zapešćima, igrači će moći izravno signalizirati sucu da su meta rasističkog uvreda, što će potaknuti suca da započne postupak u tri koraka.

U prvom koraku utakmica će biti prekinuta. Ako se uvrede nastave, utakmica će ponovo biti prekinuta, a igrači i službene osobe će napustiti teren za igru. U slučaju da incident ne prestane, slijedi potpuni prekid utakmice.

“Borba protiv rasizma je nešto protiv čega se svi moramo suprotstaviti i učiniti zajedno,” rekao je tada predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Gesta “nema rasizma” imala je svoju premijeru na Svjetskom prvenstvu za žene do 20 godina 2024. u Kolumbiji.