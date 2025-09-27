Trener Istre nakon remija s Rijekom: ‘Nije bitan rezultat, nego igra’

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Aktualni prvaci nogometaši Rijeke nastavili su s blijedim predstavama u aktualnoj sezoni, u ogledu osmog kola na domaćem su terenu odigrali samo 0-0 protiv pulske Istre 1961 koja je u dobrom ritmu u posljednje vrijeme.

Utakmicu je prokomentirao Oriol Riera, trener Istre 1961.

“Odigrali smo dobru utakmicu, sretan sam zbog igrača koji su na teškom terenu pružili dobru igru. Radit ćemo na stvarima koje nisu bile najbolje. Znali smo da će ova utakmica biti jako teška, a igrači su dobro reagirali,” rekao je španjolski stručnjak koji je osvojio četiri boda u prve dvije utakmice na klupi Istre 1961.

“Uvijek kažem da nije bitan rezultat nego način na koji dolazimo do toga, odnosno da pružimo sve od sebe. Donosim drugačiju metodologiju rada i drugačiji pristup od mojeg prethodnika, to je velika promjena za igrače. Idemo dalje našim putem. Svaki dan, svaku iduću utakmicu želimo napredovati. Sve ostalo će doći. Moramo nastaviti naporno raditi.”

Na pitanje o idućem protivniku, Varaždinu, Riera je dodao:

“Od sutra ćemo se fokusirati na tu utakmicu. Prvo ćemo analizirati ovu utakmicu, a onda se okrenuti idućem suparniku. Znam da igraju dobro, da igraju okomito kroz dobru tranziciju. Čeka nas dobra utakmica.”