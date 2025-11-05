Trener Istre nakon blamaže u Kupu: ‘Imali smo šanse izvući bolji rezultat’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Istra je u osmini finala SuperSport Kupa senzacionalno ispala od Kurilovca 2:1.

U samo 26 minuta Puljani su primili dva gola, u 75. minuti su smanjili na 2:1, ali ostao je taj rezultat.

“Utakmicu je presudilo naše neobjašnjivo loše prvo poluvrijeme, pogotovo ulazak u utakmicu gdje smo dopustili domaćima da igraju po svom i postignu dva pogotka. Imali smo mi šanse za izvući bolji rezultat, ali kazni te u konačnici tako loš start. Pred nama je sada psihološki se oporaviti i što bolje pripremiti prvenstvenu utakmicu s Dinamom, iako nismo očekivali da ćemo je čekati u ovako lošem raspoloženju”, rekao je trener Istre Oriol Riera nakon utakmice i dodao:

“Kad protiv ovakvog protivnika na ovakvom terenu nisi mentalno sto posto u utakmici, a mi nismo bili u prvom poluvremenu, onda je teško igrati. U durgom poluvremenu smo bili puno bolji, ali onda ti malo i sreća okrene leđa i to je to.”