Trener Intera hvali Sučića: ‘Odigrao je sjajnu utakmicu’

U posljednjem susretu prvog kola Serie A Inter je na stadionu Giuseppe Meazza pobijedio Torino 5:0 ostvarivši najuvjerljiviju pobjedu kola.

Domaćin je poveo u 18. minuti golom Alessandra Bastonija nakon ubačaja iz kornera. Nicolo Barrela je nabacio, a Bastoni glavom pogodio za vodstvo Nerazzurra.

Na 2:0 je 36. povisio Marcus Thuram kojem je lijepo “podvalio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Lautaro Martinez je u 52. minuti zabio za 3:0, da bi Thuram u 62. minuti glavom pogodio za visokih 4:0.

Konačnih 5:0 u 72. minuti je postavio Ange-Yoan Bonny koji je pet minuta po ulasku u igru zabio prvijenac za Inter.

Dojmove je nakon utakmice podijelio i trener Intera, Cristian Chivu.

“Jako sam sretan zbog igrača, zbog onoga što su pokazali na terenu i truda koji su uložili posljednja tri tjedna. Podnijeli su teške treninge i danas odigrali odličnu utakmicu. Željeli smo biti spremni za otvaranje sezone i s mentalitetom, agresijom, intenzitetom, načinom na koji smo branili gol i brzo išli prema naprijed. Moram reći da su napravili sjajan posao i presretan sam”, rekao je trener Intera Cristian Chivu za klupske stranice.

Posebno je izdvojio nekoliko pojedinaca, a među njima je bio i Sučić.

“Zadovoljan sam zbog Sučića koji je odigrao sjajnu utakmicu, zbog Bonnyja koji je zabio na debiju na Giuseppe Meazzi, kao i zbog Dioufa te Luisa Henriquea koji su dali svoj doprinos. Svi su dali puno i odradili dobar posao. Još nas čeka puno posla, ali zadovoljan sam. Ne moramo nikome ništa dokazivati, važno je da budemo svoji i da imamo pravu ambiciju kako bismo sezonu odradili na najbolji mogući način”, kazao je trener.