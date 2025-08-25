Sučić asistirao u ogromnoj pobjedi Intera protiv Vlašićevog Torina

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

U posljednjem susretu prvog kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Torino s 5-0 ostvarivši najuvjerljiviju pobjedu kola.

Domaćin je poveo u 18. minuti golom Alessandra Bastonija nakon ubačaja iz kornera. Nicolo Barrela je nabacio, a Bastoni glavom pogodio za vodstvo “Nerazzurra”.

Na 2-0 je 36. povisio Marcus Thuram kojem je lijepo podvalio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Lautaro Martinez je u 52. minuti zabio za 3-0, da bi Thuram u 62. minuti glavom pogodio za velikih 4-0.

Konačnih 5-0 u 72. minuti je postavio Ange-Yoan Bonny koji je pet minuta po ulasku u igru zabio prvijenac za Inter.

Gostujući vratar je krivo dodao, lopta je došla do Lautara koji je asistirao Bonnyju, a mladi francuski napadač je lijepo pogodio. Bonny je u srpnju stigao iz Parme čiji je dres nosio posljednje četiri godine.

Sučić je za Inter igrao cijeli susret pretrčavši gotovo 11 km, najviše od domaćih igrača, dok je kod Torina Nikola Vlašić igrao do 58. minute.