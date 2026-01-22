Trener FCSB-a ljut izdanjem na Maksimiru: ‘Kao da smo došli na godišnji’

“Nemam puno riječi. Da biste igrali dobro, morate biti gladni i željni pobjede. Ušli smo na teren i gledali smo protivnika kako zabija. Nije bilo reakcije. Dinamu nije bilo teško pobjediti. Mi nismo napravili ništa, kao da smo došli na godišnji odmor. Moram razgovarati s upravom jer ovo nije nimalo dobro. Ako na dođe do promjena, neće biti dobro.”

Puno je grešaka bilo u obrani.

“Ako nisi fokusiran i koncentriran. Ja uvijek krivim sebe, nikad igrače. Ali danas su igrači izgledali kao da im se ne igra. Mora doći do promjena. Ovo nije dobro. Ovo je prvi put da sam se ovako postavio, ali morao sam. Ako igramo kao danas, nemamo nikakve šanse.”

Koji su razlozi ovakvog nastupa?

“Razmišljao sam i nemam odgovor konkretan. Imam nešto na umu. Razgovarat ću s upravom prije otkrivanja razloga”, zaključio je trener rumunjske ekipe.