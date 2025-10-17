Trener Chelseaja otkrio loše vijesti: ‘Pogriješio sam u vezi Palmera…’

Veznjak engleskog prvoligaša Chelseaja Cole Palmer bit će izvan terena još šest tjedana zbog ozljede prepona, rekao je menadžer Enzo Maresca uoči subotnje utakmice Premier lige na Nottingham Forestu.

Palmer je ozlijeđen u kolovozu, ali se vratio na teren i zabio je dva uzastopna gola u utakmicama protiv Brentforda i minhenskog Bayerna.

Međutim, 23-godišnji engleski reprezentativac pogoršao je ozljedu u utakmici protiv Manchester Uniteda 20. rujna u kojoj je Chelsea poražen.

“Pogriješio sam u vezi Palmera. Nažalost, mora biti izvan terena još šest tjedana”, rekao je Maresca novinarima u petak.

“Pokušavamo zaštititi Colea koliko god možemo. Najvažnije je da kada se vrati bude potpuno spreman. Medicinsko osoblje nije mađioničar. Nadamo se da je šest tjedana dovoljno. Moramo vidjeti korak po korak. Sigurno će biti dobro”, dodao je.