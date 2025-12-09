Trener Celja: ‘Dolazimo u Rijeku po pobjedu’

Podijeli :

newspix.pl via Guliver Image

Španjolski trener Albert Riera poručio je kako se Celje ni u jednoj europskoj utakmici dosad nije osjećalo slabije od protivnika te očekuje da će tako biti i u dvoboju protiv Rijeke. Slovenski prvak gostuje na Rujevici u četvrtak u 21 sat u sklopu petog kola Konferencijske lige, a u susret ulazi s trećeg mjesta na ljestvici.

Celje je u četiri kola upisalo tri pobjede i jedan poraz, dok je Rijeka znatno niže plasirana – na 24. poziciji, s jednom pobjedom, dva remija i jednim porazom.

Kovačević za SK: U Hajduku sam ‘poletio’ pa me zakucalo dolje! Hrvatska? Ma ako treba bit ću i golman VIDEO / Hrvatski hit-napadač progovorio o pozivu u reprezentaciju i Daliću: ‘Uvjeren sam da…’

“Favorit? To nam je potpuno nebitno. Dolazimo u Rijeku po pobjedu i vjerujemo da možemo uzeti sva tri boda. Najvažnije je smanjiti broj pogrešaka na minimum”, istaknuo je Riera, koji posebno računa na hrvatskog napadača Franka Kovačevića.

“Bit ćemo bez Hrke i Karničnika, dvojice vrlo važnih igrača, ali siguran sam da imamo kvalitetne zamjene. Za svaku utakmicu pripremimo jasnu ideju kako želimo igrati, a na nama je da se toga držimo. Rijeka često mijenja sustave, stoga će biti ključno da se tijekom susreta prilagođavamo i reagiramo na njihove promjene. To je moj zadatak”, dodao je.

“Trenutno smo treći u skupini, ali o tome uopće ne razmišljamo niti mislimo da smo bilo što osigurali. Utakmica počinje od 0:0, fokusirani smo samo na tih 90 minuta i na to da ih završimo kao pobjednici”, zaključio je Riera.