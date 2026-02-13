Trener Barcelone ne gubi nadu nakon poraza 4:0: ‘Ne smijemo isključiti povratak’

U četvrtak navečer Barcelona je u polufinalu Kupa kralja upisala visoki poraz od 4:0 od Atletico Madrida te su na pragu ispadanja. No, tako ne misli njihov njemački trener Hansi Flick.
Flick se nakon poraza obratio novinarima na konferenciji za medije:
“Ne možemo isključiti povratak. Nije još gotovo. Uzvrat je na našem stadionu i trebamo naše navijače da ispune Camp Nou.”
Nijemac se također dotaknuo i zaleđa koje se provjeravalo čak sedam minuta:
“Sedam minuta su gledali tu situaciju? Ma dajte, nešto su pronašli u tih sedam minuta. Kada sam vidio prvi put situaciju bio sam uvjeren da nije zaleđe, ali oni su našli nešto drugačije. Onda nam to trebaju reći, ali ovo je loše – nije bilo nikakve komunikacije.”
Uzvrat na Camp Nouu je na rasporedu trećeg ožujka s početkom u 21 sat.
