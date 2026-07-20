Tragedija: U slavlju Španjolaca poginuo 13-godišnjak

Dječak u dobi od 13 godina poginuo je tijekom proslave pobjede Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 kilometara sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, izvijestila je javna televizija RTVE.

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorieta del Árbol Gordo , gornji dio konstrukcije se urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra.

Hitna služba je u 00:33 sati zaprimila nekoliko poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane, pri čemu je više ljudi ozlijeđeno.

Dvije osobe bile su zbrinute u zdravstvenom centru u Ciudad Rodrigu, među njima i maloljetnik koji je ondje preminuo. Aktivirana je skupina za psihološku intervenciju u slučajevima katastrofa i izvanrednih situacija kako bi pružila pomoć obitelji stradalog.

Gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.

Španjolska je u nedjelju navečer pobijedila s 1:0 Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva igranom u američkom New Jerseyu. Navijači diljem Španjolske izašli su na ulice i trgove kako bi proslavili pobjedu.

Na fotografiji koju je objavila RTVE na svom internetskom portalu vidi se fontana u Ciudad Rodrigu ispunjena navijačima. Neki od njih popeli su se na njen gornji dio i mahali španjolskim zastavama.