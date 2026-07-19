VIDEO / Pogledajte gol kojim je Španjolska napokon razbila argentinski bunker

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Guliver

Španjolska je novi svjetski prvak. U dramatičnom finalu Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama svladala je Argentinu s 1:0 nakon produžetaka, a junak susreta bio je Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti.

Argentinci tako nisu uspjeli obraniti naslov osvojen 2022. godine u Kataru, dok je Španjolska stigla do svog drugog svjetskog zlata, prvog nakon trijumfa u Južnoafričkoj Republici 2010. godine.

Gol pogledajte OVDJE.