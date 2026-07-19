Evo koliko su Španjolci zaradili osvajanjem Svjetskog prvenstva

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Španjolska je novi svjetski prvak nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama svladala Argentinu 1:0 poslije produžetaka.

Pitanje pobjednika riješio je Ferran Torres pogotkom u 106. minuti, čime je Španjolska osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka, prvi nakon 2010. godine, dok Argentina nije uspjela obraniti krunu osvojenu 2022. u Kataru.

Budući da nakon 90 minuta nije bilo pogodaka, odluka je pala u produžecima. Argentincima je posao dodatno otežao crveni karton Enza Fernandeza pred kraj regularnog dijela, pa su posljednjih pola sata igrali s desetoricom. Španjolska je isprva ostala bez pogotka jer je u 96. minuti zbog prekršaja u začetku akcije poništen gol Nice Williamsa, no deset minuta kasnije ipak je pronašla put do mreže. Nakon Pedrijeva ubačaja s desne strane Williams je glavom spustio loptu Ferranu Torresu, koji je s pet metara preciznim udarcem pogodio za konačnih 1:0 i veliko slavlje Španjolaca.

Uz prestižni trofej, novi svjetski prvaci osvojili su i vrijednu novčanu nagradu. Španjolskoj je pripalo 43,7 milijuna eura za osvajanje naslova, dok je Argentina kao finalist zaradila 28,8 milijuna eura. Uz nagrade za plasman, sve reprezentacije dobivaju i dodatna sredstva namijenjena pripremama te sudjelovanju na završnom turniru.