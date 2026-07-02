Tottenham za 100 milijuna funti doveo Talijana, srušili su klupski rekord

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Tottenham je izrazito aktivan na tržištu ovoga ljeta pa je tako već dogovorio četiri pojačanja i jednu prodaju. U klub su došli Andrew Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke te Mateus Fernandes dok je hrvatski reprezentativac Luka Vušković prodan u Brighton.

Najkasnije pojačanje bio je Fernandes kojega je sjevernolondonski klub kupio iz West Hama za 85 milijuna funti (100 milijuna eura). Nisu na tom igraču i toj cifri stali u Tottenhamu.

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Naime, nakon nekoliko dana pregovora s Newcastleom dogovorili su dovođenje talijanskog reprezentativca Sandra Tonalija. Iznos koji će morati dati Svrakama, kako javlja David Ornstein, je 92,5 milijuna funti, a s bonusima će to narasti do 100 milijuna funti (116 milijuna eura) što je i klupski rekord.

Tako su Spursi nakon dvogodišnje borbe za ostanak odlučili napraviti iskorak i potrošili veliku svotu novaca kako bi se izdigli i vratili u europska natjecanja. Osnažili su se na defanzivnim pozicijama (bek i dva stopera) te su učvrstili vezni red dovođenjem Tonalija i Fernandesa.