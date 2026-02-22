Torcida: Izbavimo braću iz zatvora, na derbiju skupljamo donacije za njih

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Hajduk danas od 17:45 dočekuje Rijeku, a Torcida je objavila da će na derbiju sakupljati dobrovoljne priloge za navijače Hajduka pritvorene u BiH nakon što su prije mjesec dana tamo napali navijače Crvene Zvezde.

Ovo je njihova objava:

“IZBAVIMO NAŠU BRAĆU IZ ZATVORA! Sve vas pozivamo da u ovome trenutku budemo kao jedno i da našoj zatvorenoj braći pokažemo da nisu sami i da se mogu osloniti na nas! Odvjetnički i drugi troškovi rastu iz dana u dan i radi se o značajnim iznosima. Zato vas sve pozivamo da date svoj prilog te da u ovoj bitci stanemo rame uz rame – jedan uz drugoga. Na svim ulazima na stadion nalazit će se kutije za dobrovoljne priloge, a svi koji žele mogu svoju donaciju uplatiti i putem koda na slici ili na niže navedeni račun!

Stigla vas je naša ruka!”

Navijači Hajduka su od 27. siječnja u 30-dnevnom pritvoru u Tuzli gdje su završili nakon što je više desetaka 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla napalo navijače Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske nakon utakmice protiv Malmöa. U sukobu je ozlijeđeno više od 20 osoba, a četiri navijača Zvezde teže.