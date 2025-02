Toplak: Nemojmo se praviti da je Cannavaro izmislio nogomet, i Bjelica i Jakirović su odlični treneri

Podijeli :

KAMIL SWIRYDOWICZ CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

Fabio Cannavaro ove je zime preuzeo Dinamo koji se nakon subotnje pobjede na Maksimiru protiv Šibenika 3:0 nalazi na pet bodova zaostatka za vodećim Hajdukom.

Cannavaro je osvajač Zlatne lopte i prvak svijeta s Italijom 2006. godine te s tim uspjesima stiže u Hrvatsku kao jedno od najjačih imena ikad u našem nogometu. Dinamo je pod njegovim vodstvom u Ligi prvaka izgubio od Arsenala i pobijedio Milan, a u SHNL-u izgubio od Osijeka te svladao Šibenik i Istru.

Rad talijanskog trenera je za index.hr komentirao Samir Toplak.

“Ono što je Dinamo napravio u Europi je čudo. Prezentirao je hrvatski nogomet na top nivou. Pobjeda nad Milanom je zaslužena, a Milan nadigran. Dinamo i hrvatska reprezentacija drže hrvatski nogomet iznad površine. Sve ostalo je ispodprosječno. No, jedna stvar me zbunjuje i iznenađuje.

Zamislite, kad je stigao Cannavaro, čitam da želi igrati visoki presing. Čekaj, stani malo. Ili sam ja lud ili netko nije normalan. Pa što je Dinamo igrao sve ove godine u hrvatskoj ligi? Nije to Cannavaro izmislio“, rekao je nekadašnji trener Cibalije, Inter Zaprešića, Varaždina, Lokomotive, Gorice, Kustošije i Rudeša pa dodao:

“Pazite dalje, Cannavaro pokazuje igračima na treningu kako da se postave. Pa nemojte me zajebavat’. Kao da Jakirović i Bjelica nikad nisu to pokazali dečkima. Meni je to smiješno. Svaka čast Cannavaru na svemu.

Ogromno ime je došlo u hrvatsku ligu. Ali, nemojmo se postavljati kao da je Cannavaro izmislio nogomet. Nije to fer prema trenerima koji su tu bili. Poštujem sve, ali mislim da su i Bjelica i Jakirović odlični treneri. To me muči. Cannavara ne želim ocjenjivati nakon mjesec dana. Ako bude prvak, skinut ću mu kapu i čestitati.

Ako ne osvoji titulu – to je podbačaj. Govorim ovo u kontekstu novca koji je dobio. Jer ne možeš biti jednako kritičan prema treneru koji je dobio 100 tisuća eura godišnje plaće i treneru koji je dobio dva milijuna. Karikiram ove brojke, izmislio sam ih, ne znam koliko tko zarađuje”