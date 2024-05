Toni Kroos završava karijeru, oglasio se emotivnom porukom na Instagramu

Podijeli :

xVicentexVidalxFernandezx via Guliver

Toni Kroos je preko Instagrama objavio oproštaj od Real Madrida, ali i karijere, na kraju sezone.

Iako se šuškalo proteklih mjeseci da će uskoro potpisati novi jednogodišnji ugovor s Real Madridom, nakon što mu tekući istekne krajem lipnja, do toga ipak neće doći.

Kroos će sada ipak završiti karijeru.

“Kroos je odlučio završiti profesionalnu nogometnu karijeru nakon Europskog prvenstva 2024”, naveo je klub. Nijemcu istječe ugovor s Real Madridom 30.lipnja, a od 2014. godine dijelio je sredinu terena s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem. S Real Madridom je osvojio 22 trofeja odigravši 463 utakmice.

“On je jedan od velikih igrača u povijesti Real Madrida, a ovo će uvijek biti njegov dom”, izjavio je Realov predsjednik Florentino Perez.

Real Madrid će 1.lipnja igrati finale Lige prvaka u Londonu protiv Borussije Dortmund što bi trebala biti posljednja Kroosova utakmica u dresu “Kraljevskog kluba”.

Oko cijele situacije oglasio se Kroos na svom Instagram profilu.

“17. srpnja 2014. – dan mog predstavljanja u Real Madridu, dan koji je promijenio moj život. Kao nogometaša, ali i posebno kao osobe. Bio je to početka novog poglavlja u najvećem klubu na svijetu. Nakon deset godina, na kraju sezone to poglavlje dolazi kraju. Nikada neću zaboraviti to uspješno vrijeme. Zahvaljujem se svima koji su me otvorenog srca primili i ukazali mi povjerenje. Posebno bih se želio zahvaliti vama, dragi Madridisti, na vašoj privrženosti i ljubavi od prvog do posljednjeg dana. Ujedno, ova odluka znači da će moja karijera aktivnog nogometaša završiti ovog ljeta nakon Eura. Kao što sam uvijek govorio: Real Madrid jest i bit će moj posljednji klub. Sretan sam i ponosan što sam u svom razmišljanju našao pravi trenutak za svoju odluku i što sam je mogao sam izabrati. Moja je ambicija uvijek bila završiti karijeru na vrhuncu svoje izvedbe. Od sada je samo jedna misao vodilja: Idemo po 15. Ligu prvaka!” napisao je na Instagramu.