Težak udarac za Hajduk: Važna karika trenira odvojeno od ostatka momčadi, vjerojatno neće zaigrati protiv Rakowa

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Ovo bi mogao biti veliki hendikep za Splićane.

Hajduk bi u četvrtak protiv Rakówa mogao biti bez Mathieua Acapandieja. Prema informacijama Dalmatinskog portala, desni bek je na zadnjem treninguodvojeno od momčadi zbog problema s aduktorom te je njegov nastup u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige pod velikim upitnikom.

To bi bio ozbiljan udarac za Gonzala Garciju jer se Acapandie vrlo brzo nakon dolaska u Split nametnuo kao standardni prvotimac. Ove sezone upisao je devet nastupa, od čega je osam puta bio u početnoj postavi, a pritom je ostvario dvije asistencije. Posljednju utakmicu odigrao je u nedjelju protiv Gorice, kada je počeo na desnom beku, ali ga je Garcia zamijenio već na poluvremenu.

Njegov mogući izostanak otvorio bi prostor Niki Siguru. Kanadski reprezentativac velik je dio seniorske karijere proveo upravo na desnom beku, premda ga Garcia u posljednje vrijeme preferira u sredini terena. Hajduk ga je i prilikom produljenja suradnje opisao kao nogometaša koji jednako kvalitetno može odgovoriti na obje pozicije.

Prvi dvoboj Hajduka i Rakówa igra se u četvrtak od 21 sat na Poljudu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije u Poljskoj. Pobjednik dvomeča izborit će plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.