Težak poraz Sopićevog Kauno Žalgirisa u Istanbulu

Litavski Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, pretrpio je uvjerljiv poraz 3:0 na gostovanju kod Bešiktaša u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Europa ligu.
Favorizirani domaćin u Istanbulu pitanje pobjednika riješio je već u uvodnim minutama susreta pogodcima Oh Hyeon-gyua u 6. i Amira Murilla u 12. minuti. Konačnih 3:0 postavio je Orkun Kökçü iz kaznenog udarca u 60. minuti.
Za turski sastav u drugom je poluvremenu debitirao i novopridošli napadač Dušan Vlahović.
Za Sopićevu momčad od prve su minute nastupili hrvatski ofenzivci Leon Kreković i Gabriel Debeljuh te bivši veznjak Hajduka Anthony Kalik, dok je Ivan Fiolić priliku dobio u završnici utakmice. Uzvratni susret igra se za sedam dana, a Kauno Žalgiris ima osiguran nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige u slučaju ispadanja.
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