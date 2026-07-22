Novi premierligaš pojačao redove marokanskim reprezentativcem

Nakon kvalitetno odrađenih nastupa u dresu reprezentacije Maroka na Svjetskom prvenstvu, branič Issa Diop ostvario je transfer u novopečenog premierligaša.

“Uzbuđen sam zbog novog koraka u karijeri. Znam koliko je ovo velik klub i uživao sam u razgovorima koje sam vodio prije no što sam se odlučio doći. Znam kako je ovo pravo mjesto za mene”, kazao je Diop po dolasku u Ipswich.