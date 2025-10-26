Talijanski velikan i dalje nema pobjedu u Serie A: U novom remiju Vatreni je odigrao cijeli susret

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Nogometaši Fiorentine i Bologne u dvoboju 8. kola talijanskog prvenstva igrali su 2-2.

Gosti su bili nadomak pobjede, vodli su sa 2-0 golovima Castra (25) i Cambiaghija (52), a sredinom drugog poluvremena Dalingi je poništen pogodak za 3-0 zbog zaleđa u ranijoj fazi akcije, no domaći su s dva gola iz kaznenih udaraca preko Gudmundssona (74-11m) i Keana (90+4-11m) spasili bod.

Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Fiorentinu koja je još uvijek bez pobjede u Serie A ove sezone te je s četiri boda u zoni ispadanja, na 18. mjestu, dok je Nikola Moro ostao na klupi Bologne koja je peta sa 14 bodova.

Na vrhu su Napoli i Roma sa po 18 bodova.