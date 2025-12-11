Tablica i raspored Lige prvaka: Samo su Arsenal i Bayern sigurni za proljeće

Podijeli :

Slijedi pauza do siječnja, ali tek nas očekuje uzbudljiva završnica u Ligi prvaka. Nakon šest odigranih utakmica samo su dva vodeća sastava, londonski Arsenal i minhenski Bayern, osigurala europsko proljeće u najelitnijem klupskom natjecanju.

Konačni rezultati šestog kola (srijeda):

Real Madrid – Manchester City 1:2, Club Brugge – Arsenal 0:3, Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain 0:0, Bayer Leverkusen – Newcastle 2:2, Borussia Dortmund – Bodø/Glimt 2:2, Juventus – Pafos 2:0, Benfica – Napoli 2:0, Qarabag – Ajax 2:4 i Villarreal – Copenhagen 2:3.

Konačni rezultati šestog kola (utorak):

Inter – Liverpool 0:1, Atalanta – Chelsea 2:1, Barcelona – Eintracht Frankfurt 2:1, Monaco – Galatasaray 1:0, PSV Eindhoven – Atlético Madrid 2:3, Royale Union Saint-Gilloise – Olympique Marseille 2:3, Tottenham – Slavia Prag 3:0, Kairat – Olympiacos 1:0 i Bayern – Sporting Lisabon 3:1.

Londonski Arsenal jedini ima maksimalan učinak nakon šest kola – osvojio je svih 18 bodova i nalazi se na prvom mjestu.

Topnici su uz drugoplasirani Bayern (15 bodova) jedini zasad osigurali mjesto u Top 8, odnosno barem u doigravanju nokaut-faze Lige prvaka.

Svi ostali i dalje “strepe“, odnosno moraju osvajati bodove kako bi “preživjeli“ do proljeća.

Poznato je da će se prvih osam momčadi izravno kvalificirati u osminu finala, dok će se 16 klubova od 9. do 24. mjesta boriti u doigravanju za preostalih osam mjesta. Najslabijih 12 (od 25. do 36. pozicije) završit će natjecanje.

Slijedi kratka pauza do siječnja kada su na rasporedu posljednja dva kola – sedmo (20. i 21. siječnja) i osmo (28. siječnja).

Parovi 7. kola:

20. siječnja:

Kairat – Club Brugge, Bodø/Glimt – Manchester City, Copenhagen– Napoli, Inter Milano – Arsenal, Olympiakos – Bayer Leverkusen, Real Madrid – Monaco, Sporting Lisabon – Paris Saint-Germain, Tottenham – Borussia Dortmund, Villarreal – Ajax i Galatasaray – Atlético Madrid.

21. siječnja:

Qarabag – Eintracht Frankfurt, Atalanta – Athletic Bilbao, Chelsea – Pafos, Bayern – Union Saint-Gilloise, Juventus – Benfica, Newcastle – PSV Eindhoven, Olympique Marseille – Liverpool, Slavia Prag – Barcelona.

Parovi 8. kola (svi se igraju u srijedu 28. siječnja u 21 sat):

Ajax – Olympiacos, Arsenal – Kairat, Monaco – Juventus, Athletic Bilbao – Sporting Lisabon, Atlético Madrid – Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen – Villarreal, Borussia Dortmund – Inter Milan, Club Brugge – Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt – Tottenham, Barcelona – Copenhagen, Liverpool – Qarabag, Manchester City – Galatasaray, Pafos – Slavia Prag, Paris Saint-Germain – Newcastle, PSV Eindhoven – Bayern, Union Saint-Gilloise – Atalanta, Benfica – Real Madrid i Napoli – Chelsea.