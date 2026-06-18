Švicarska ostala bez izbornika za utakmicu protiv BiH?

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Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver Images

Švicarska nogometna reprezentacija pretrpjela je neplanirani udarac uoči ključne utakmice skupine B na Svjetskom prvenstvu protiv Bosne i Hercegovine koja se igra večeras u 21 sat.

Izbornik švicarske nacionalne vrste, Murat Yakin, razbolio se uoči dvoboja te zbog zdravstvenih tegoba gotovo uopće nije spavao protekle noći pa bi zbog posljedica bolesti, navodno, mogao propustiti večerašnju utakmicu. Vijesti o izbornikovom narušenom zdravlju prve su prenijele švicarske novine Blick, a situacija dolazi u iznimno nepovoljnom trenutku jer Švicarsku očekuje zahtjevan ispit protiv momčadi BiH predvođene Edinom Džekom.

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Glavni uzrok zdravstvenih problema s kojima se suočava švicarska delegacija u San Diegu i Los Angelesu leži u neprestanom radu klima uređaja te hladnom sjevernom vjetru koji puše u večernjim satima na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

Iako je Švicarski nogometni savez poučen lošim iskustvima sa Svjetskog prvenstva u Kataru želio strogo kontrolirati situaciju s klimatizacijom, specifični vremenski uvjeti u Kaliforniji ponovno su stvorili poteškoće. Švicarski mediji podsjećaju kako su prije četiri godine zbog bolesti ključne utakmice morali propustiti Yann Sommer, Nico Elvedi i Silvan Widmer.

Zanimljivo je kako ovo nije prvi put da Yakin ima zdravstvene tegobe na američkom tlu jer se s istim problemom suočio krajem prošle godine tijekom obilaska potencijalnih kampova za reprezentaciju.

Švicarska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva odigrala neriješeno protiv Katara, što večerašnji susret protiv Bosne i Hercegovine čini dodatno rezultatski važnim. Unatoč problemima s prehladom i iscrpljenošću vodećeg čovjeka s klupe, švicarski stožer vjeruje kako će momčad spremna istrčati na teren i opravdati ulogu blagog favorita u Los Angelesu.