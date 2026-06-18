VIDEO / Schildenfeld: Puštanje Kanea na sekundu je pogubno

Josip Juraj Pajvot razgovarao je s Gordonom Schildenfeldom, nekadašnjim članom hrvatske reprezentacije koji se u N1 programu dotaknuo onih dobrih, ali i loših stvari u porazu Vatrenih od Engleske 4:2 u Dallasu. Posebno su se istaknuli prekidi gdje je Engleska imala prednost, a imalo se što spomenuti i na račun Luke Modrića uoči druge utakmice Hrvatske na SP-u protiv Paname.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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